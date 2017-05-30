Детсады планируют проектировать на первых этажах жилых домов Минска

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Детские сады и поликлиники стоит размещать на первых этажах новых жилых сооружений, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич в ходе выездного приема граждан во Фрунзенском районе Минска.

Многие жители обильно застраивающихся "спальников" жалуются на нехватку поликлиник и детских садов в шаговой доступности — в том числе и жители разрастающейся Каменной горки. Вопросы о решении этой проблемы городским властям задают часто.

"В некоторых микрорайонах, в частности в Лошице и Сухарево, мы пошли по пути строительства амбулаторий. Считаю, что данный вариант оправдан. Поликлиника — дорогостоящий проект. К тому же долгоиграющий. Как показывает практика, от начала проектирования до завершения строительства проходит 5-6 лет. По детским садам этот период составляет около 3 лет", — сообщил Юркевич в ходе приема.

Зампред Мингорисполкома добавил: при проектировании жилых домов стоит рассмотреть вариант размещения на первых этажах зданий не только встроенных амбулаторий, но и детских садов.

"Это позволит снять напряженность в спальных районах. Единственный вопрос, который может тут возникнуть, — найти место для игровой площадки. Но, думаю, и его можно решить", — заключил чиновник, его слова приводит агентство "Минск-Новости" .

В жилых зданиях размещают амбулатории и детские сады по всему миру, в том числе — и в постсоветских странах, где большинство дошкольных учреждений не имеют отдельных сооружений.

Высказался в среду о доступности детсадов и вице-премьер Беларуси Василий Жарко. По его словам, правительством утвержден план мероприятий, там указано, где и сколько будет построено детских садов, а 2020 году эта проблема будет закрыта. Жарко уверен в том, что Беларусь лидирует по охвату детей дошкольным образованием.