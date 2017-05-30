Вице-премьер и экс-глава Минздрава Василий Жарко уверен, что при переносе уроков на 9 утра надо думать не об интересах родителей и преподавателей, а о здоровье будущего поколения. Об этом он заявил, общаясь с журналистами в парламенте 31 мая.



Вице-премьер Василий Жарко. Фото: minsknews.by

— Как педиатр скажу (Жарко работал педиатром детской областной больницы после окончания университета — Прим. TUT.BY). Ребенок младших классов должен проспать минимум 10 часов, средних классов — 9, старших классов — 8 часов. Если он приходит невыспавшимся, а ему еще сразу сложные уроки поставили с утра, идет волнение, идет стресс, нет усвояемости. Ребенок должен приходить готовым к усвоению программы. А любые стрессы и невосприятие материала — это психоэмоциональная нагрузка. Пик работоспособности у ребенка с 10.30 до 14.00.

— А что делать родителям, которым на работу к восьми утра? — уточнил журналист «Еврорадио»

— У родителей есть наниматель. Это вопрос нанимателя и работника. Минобразования говорило, что школа будет открыта с 8 утра. Это да, но это не выход. Если ребенок пришел в 8, давайте ему занятия с 8 часов.

— Десятилетиями был режим с 8 утра, и ни Минобразования, ни Минздрав, ни вы, когда были министром (Жарко 10 лет возглавлял Министерство здравоохранения — Прим. TUT.BY), не поднимали этот вопрос публично. Тут один человек сказал , и выяснилось, что 9 утра — лучшее время. Это не кажется вам смешным? — спросила журналистка информагентства «БелаПАН».

— Нет, не кажется. Я вам рассказываю как педиатр, как доктор.

— А почему вы раньше не поднимали этот вопрос?

— Почему? Наверно потому, что мои дети уже большие, я немножко и забыл, когда они учились.

— Без президента у нас ничего не решается?

— Ну почему мы все переносим на президента. Все делается во благо ребенка. Не надо интересы родителей, не надо интересы преподавателей, а надо думать о здоровье нашего будущего поколения.

TUT.BY попросил высказать насчет нового школьного графика еще одного медика в правительстве, министра здравоохранения Валерия Малашко. Как и Василий Жарко, новый глава Минздрава — врач-педиатр, на протяжении семи лет возглавлял Могилевскую областную детскую больницу;

— Проблема многофакторная. Я четко убежден, что 9 часов — это оптимальное время начала занятий для ребенка. Другое дело, что мы сегодня должны встроить это время в нашу социальную жизнь, — сказал Малашко.

— Как вы относитесь к тому, что его пытаются встроить за счет сокращения перемен ?

— Сокращение незначительное, около 20 минут в течение всего школьного дня. Это тоже цифры достаточно оптимальные и выстроенные в соответствие с санитарными нормам