Поп-звезды 80-х, Naviband и новинки от Volvo. В субботу возле Ратуши пройдет шведский праздник

В субботу, 3 июня, в Верхнем городе пройдет фестиваль национальной культуры Швеции. Судя по заявленной программе, он будет масштабнее большинства похожих событий прошлого года. В Мингорисполкоме рассказали, что можно будет увидеть на шведском празднике празднике у Ратуши.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Праздник шведской культуры начнется в Верхнем городе в час дня. На главной сцене возле Ратуши с 13 до 18 часов белорусские группы споют шведские хиты и сыграют народную музыку. А с 20 до 22.00 здесь выступят наши участники «Евровидения» Naviband и шведские поп-звезды 80-х Secret Service!

Помимо локации возле главной сцены, праздник шведской культуры будет проходить с 13 до 18 часов и на других тематических площадках.

Культурная площадка будет находится во дворике с фонтаном в Музыкальном переулке. Там презентуют поэтический сборник шведского Нобелевского лауреата Тумаса Транстремера на белорусском языке. Кроме того, здесь можно будет посмотреть выставку и постановку пьесы.

Образовательная площадка расположится во дворе отеля «Монастырский», где пройдут презентации образовательных программ Шведского института и Стокгольмской школы экономики. Здесь же проведут уроки по шведскому языку и другие образовательные мероприятия.

На арт-террасе концертного зала «Верхний город» организуют детскую площадку. На ней покажут спектакли и проведут мастер-классы по мотивам шведских сказок. Здесь также будут продавать детские книжки в переводе на белорусский язык.

Возле ресторана «Ренессанс» в субботу будет спортивная площадка, на которой можно будет попробовать не только скандинавскую ходьбу. Тут можно будет поучаствовать в мастер-классе по флорболу и поиграть в настольный футбол и теннис.

В сквере возле Ратуши будет работать информационная площадка фестиваля с туристической информацией о Швеции и фотовыставками.

Кроме того, в субботу на парковке возле ресторана «Верхний город» выставят последние модели грузовиков от Volvo и Scania. На остальной территории в окрестностях Ратуши будут работать фудкорты и торговать ремесленники. Здесь также можно будет увидеть реконструкторов, которые создадут атмосферу эпохи викингов.

Напомним, в прошлом году в Верхнем городе прошло около десятка фестивалей национальных культур, идея проведения которых принадлежит главе города Андрею Шорцу. В 2017-ом таких праздников планируется еще больше.