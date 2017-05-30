Нынешнее лето в Беларуси ожидается теплее обычного

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Беларуси ожидается немного теплее обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на градус выше нормы (норма - плюс 16,8). Количество осадков ожидается меньше нормы (норма 244 мм). Осадки в течение сезона будут распределяться неравномерно", - рассказал синоптик. По словам Дмитрия Рябова, ливневые дожди этим летом нередко будут сопровождаться грозами, шквалами, а иногда и градом.

"Не обойдется в летний период и без зноя: его нам обеспечат блокирующие антициклоны, которые не будут пускать в страну влажные воздушные массы. Ожидается несколько волн жары продолжительностью не более недели. В связи с глобальным потеплением так называемые блокирующие антициклоны стали появляться чаще, именно они удерживают у нас сухую и знойную погоду летом. При этом устанавливается высокая и чрезвычайная пожароопасность", - предупредил Дмитрий Рябов.

Самое теплое лето наблюдалась в 2010 году, когда в среднем по стране температура воздуха за сезон достигла плюс 20,6 градусов и все летние месяцы были теплее обычного, особенно июнь со среднемесячной температурой воздуха плюс 22,6. Он стал самым теплым месяцем за весь период наблюдений (на 4,8 градуса выше климатической нормы). Самый дождливый летний сезон, с количеством выпавших осадков 335 мм, был в 1998 году. Меньше всего - 111 мм осадков - наблюдалось за лето 1992 года.

Дмитрий Рябов также рассказал, какая погода ожидается в каждом летнем месяце. Так, в июне средняя месячная температура воздуха на большей части страны прогнозируется на 0,5 градуса, а по западу на 1 градус выше климатической нормы (норма 15-17 градусов тепла). Но при этом месячное количество осадков предполагается меньше климатической нормы (норма 69-87 мм).

Средняя месячная температура воздуха в июле ожидается на большей части на 1 градус выше климатической нормы, а по северо-востоку выше на полградуса (норма 17-19 градусов выше нуля). Месячное количество осадков ожидается меньше средних многолетних значений (норма 74-97 мм).

Средняя месячная температура воздуха в августе также прогнозируется на 1 градус выше климатической нормы (климатическая норма плюс 16-17 градусов). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений, по южной половине больше нормы (климатическая норма 62-89 мм).-0-

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