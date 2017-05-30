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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достигнутое в предыдущие годы соотношение размера средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40% нами будет выдержано и в нынешних условиях. Учитывая остроту вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (а речь идет о бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время осуществлявших уход за нетрудоспособными членами семьи), правительством внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, который позволит урегулировать данный вопрос", - рассказал вице-премьер.

Он также обратил внимание, что с учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос повышения в текущем году трудовых пенсий.

По словам Василия Жарко, в целях недопущения роста уровня малообеспеченности в стране в полном объеме задействован механизм целевой поддержки нуждающихся в рамках системы государственной адресной социальной помощи. Так, в первом квартале ее получили более 88 тыс. человек на общую сумму Br20 млн.

Всего же в текущем году в местных бюджетах на указанные цели запланировано более Br78млн, но при необходимости объем средств будет увеличен.-0-