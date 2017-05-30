В Могилеве областной суд вынес приговор фигурантам дела так называемой банды Молнара. Ключевого фигуранта — 53-летнего бобруйчанина Сергея Молнара — приговорили к 18 годам лишения свободы. Оглашение приговора прошло в тюрьме № 4, где и проходили все судебные заседания. Процесс был закрытым.



Сергей Молнар. Фото: auditors.by

Дело 30 жителей Бобруйска областной суд Могилева начал рассматривать 14 марта на территории тюрьмы № 4. Главного фигуранта дела Сергея Молнара и его предполагаемых подельников обвинили в создании преступной организации, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении и повреждении имущества, нелегальном обороте наркотиков и оружия.

Суду рассмотрел более 100 томов уголовного дела, по которому проходило более 500 потерпевших. В материалах дела фигурировало более 80 преступлений.

Некоторые родственники обвиняемых были не согласны с обвинением. 10 октября 2016 года несколько матерей подсудимых в знак протеста встали перед автомобилем судьи , ведущего процесс, не давая ему въехать на территорию тюрьмы.

За полгода до этого родственники обвиняемых просили сделать судебный процесс открытым. Они ездили в Минск чтобы передать обращение на имя Александра Лукашенко и попасть на прием к начальнику главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации президента Жанне Тищенко. На прием они не попали, но прошение у них приняли.

Для Сергея Молнара прокурор запросил 18 лет лишения свободы . К такому сроку, по словам родственников, присутствующих на суде, его и приговорили. Участников так называемой банды боксеров Артема Билушкина и Евгения Абдуразакова приговорили к 13−14 годам лишения свободы, Максима Кудрявцева — к 5,5 годам лишения свободы. Дениса Макса (Дэн Бобруйский, которого в определенных кругах называли «вором в законе») приговорили к 7 годам (столько же просил гособвинитель), бывшего работника агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Илью Линника — к восьми годам.

Родственники обвиняемых сообщили корреспонденту TUT.BY, что будут обжаловать приговоры.