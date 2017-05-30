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Суд вынес приговор участникам "банды Молнара": от 5 до 18 лет лишения свободы
31.05.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве областной суд вынес приговор фигурантам дела так называемой банды Молнара. Ключевого фигуранта — 53-летнего бобруйчанина Сергея Молнара — приговорили к 18 годам лишения свободы. Оглашение приговора прошло в тюрьме № 4, где и проходили все судебные заседания. Процесс был закрытым.
Дело 30 жителей Бобруйска областной суд Могилева начал рассматривать 14 марта на территории тюрьмы № 4. Главного фигуранта дела Сергея Молнара и его предполагаемых подельников обвинили в создании преступной организации, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении и повреждении имущества, нелегальном обороте наркотиков и оружия.
Суду рассмотрел более 100 томов уголовного дела, по которому проходило более 500 потерпевших. В материалах дела
Некоторые родственники обвиняемых были не согласны с обвинением. 10 октября 2016 года несколько матерей подсудимых в знак протеста
За полгода до этого родственники обвиняемых просили сделать судебный процесс открытым. Они ездили в Минск чтобы
Для Сергея Молнара
Родственники обвиняемых сообщили корреспонденту TUT.BY, что будут обжаловать приговоры.
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Суд проходил в закрытом режиме в могилевской тюрьме №4 и длился год и 2,5 месяца.
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