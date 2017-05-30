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Прокурорами Гомельской области возбуждено 20 уголовных дел, связанных с домашним насилием

31.05.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Наиболее частые статьи, по которым возбуждались уголовные дела в 2016 году, — умышленное причинение легкого телесного повреждения, угроза убийством, истязание, сообщили TUT.BY в прокуратуре.

В Гомельском районе были возбуждены два уголовных дела в отношении мужчин, которые избивали своих сожительниц. Суд признал их виновными и назначил наказания, связанные с лишением свободы. Один мужчина наказан месяцем ареста, второй обвиняемый за побои и угрозу убийством получил год колонии общего режима.

В Ельске прокурор района возбудил уголовное дело в интересах жительницы города, которая состоит на учете в психоневрологическом кабинете с диагнозом «легкая умственная отсталость». Кроме того, женщина — неграмотная и не знала, как отстаивать свои права от посягательств сожителя. Суд признал мужчину виновным, ему назначен штраф в размере 40 базовых величин.

— Не всегда жертвы домашнего насилия решаются подать заявление и довести дело до суда. Зачастую вмешательство сотрудников прокуратуры объясняется намерением предотвратить совершение подозреваемыми более тяжких преступлений против жизни и здоровья. А также неспособностью потерпевших защитить свои права из-за какой-либо болезни или материально-бытовой зависимости от виновного лица, — рассказал TUT.BY начальник отдела прокуратуры Гомельской области Игорь Пинигин.

 
 
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Тем не менее, не всегда жертвы домашнего насилия решаются подать заявление и довести дело до суда.

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