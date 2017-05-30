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Концерт, игры, конкурсы. В Витебске 1 июня отметят день молока

31.05.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В первый день лета в Витебске отметят Всемирный день молока.

Телерадиокомпания «Витебск» и ОАО «Молоко» проведут совместную акцию «Пейте, дети, молоко!». Мальчишек и девчонок вместе с родителями приглашают на яркий праздник в культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина».

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, концерт, игры, интересно оформленные фотозоны, творческие мастер-классы, конкурс детских рисунков на асфальте. И, конечно, дегустация полезных лакомств от витебского производителя молочных продуктов.

Для посетителей объявили специальный белый дресс-код. В финале праздника среди ребят, которые придут в белой одежде, разыграют призы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Для посетителей объявили специальный белый дресс-код. В финале праздника среди ребят, которые придут в белой одежде, разыграют призы.

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