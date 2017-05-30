Колясочник показал, как инвалиду попасть в здание МРЭК и не погибнуть

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Александр Качков говорит, что ему несказанно повезло — удалось запарковаться прямо перед входом в МРЭК — Минскую городскую реабилитационно-экспертную комиссию. Обычно здесь — в районе пересечения улиц Кальварийской и Короля — найти место крайне сложно. А выделенного парковочного места, обозначенного знаком "Инвалиды", у МРЭК, учреждения здравоохранения, которое осуществляет освидетельствование граждан на предмет инвалидности, нет.

Но на этом везение Качкова закончилось. Пониженный тротуар расположен в районе пешеходного перехода, а до него еще надо добраться — проехать 15-20 метров по проезжей части во втором ряду рядом с движущимся потоком машин.



© Sputnik / Виктор Толочко Пониженный тротуар расположен в районе пешеходного перехода, а до него еще надо добраться

Попасть в МРЭК

Первый раз Качков приезжал в МРЭК подтверждать свой статус в ноябре. Справедливости ради надо отметить, что мог бы и не ехать, к колясочникам на освидетельствование эксперты выезжают сами. Они и приезжали, но не застали Качкова дома.

Поиск парковки у здания МРЭК оказался далеко не самым сложным испытанием для инвалида. Еще было путешествие на коляске по проезжей части и покрытый льдом пандус, потому что он был построен прямо под водосточной трубой.



© Sputnik / Виктор Толочко В районе пересечения улиц Кальварийской и Короля найти место для парковки крайне сложно

Качков попал в здание, прошел комиссию, но потом все-таки написал главврачу МРЭК электронное письмо с просьбой сделать доступ в здание более пригодным для инвалидов. Получил ответ и приехал посмотреть, что изменилось.



© Sputnik / Виктор Толочко Предложения по ремонту пандуса рассматриваются

"Трубу продлили и отвели на полтора метра от пандуса. Все остальное, по сути, не изменилось. Да, повесили знак "Стоянка запрещена", действие этого знака не распространяется на транспортные средства инвалидов и тех, кто их перевозит. То есть, вроде, формально решили проблему. Но знак же повесили так, что при повороте с Короля не видно — из-за каштанов", — заметил Александр.

К тому же самая главная проблема — как безопасно попасть на тротуар — так и осталась нерешенной.



© Sputnik / Виктор Толочко На коляске приходится ехать во втором ряду, чтобы добраться от пешеходного перехода до машины

"Выходить из машины по-прежнему приходится практически под колеса машин. Я вышел, и мне надо добраться до пешеходного перехода. И вот я еду по проезжей части — там, где едут автомобили. Причем даже не в первом ряду, потому что он занят припаркованными автомобилями, а во втором. Я на коляске еду во втором ряду, чтобы добраться до пешеходного перехода, потому что только там пониженный бордюр и только там я могу попасть на тротуар", — объясняет Александр.

Он не поленился и написал еще одно письмо в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Ответ получил в срок, но удовлетворен им не был.

Раздражает формализм

Специалисты горздравотдела объяснили Качкову, что в настоящее время отремонтировать потрескавшийся и не отвечающий стандартам пандус проблематично — "проведение работ затрудняется близостью нахождения колодцев коммунальных сетей и проезжей частью". Но "предложения по ремонту пандуса рассматриваются" и рано или поздно "будут проведены".



© Sputnik / Виктор Толочко Пандус должен быть с уклоном не более 10%

"Они все время говорят, что у них нет возможности решить проблему. А я говорю, что это не так. Потому что есть масса вариантов, временных и рабочих, которые решают проблему. Ну, допустим, не можете вы переделать капитально — люки мешают, денег нет, еще что-то. Существует такое понятие, как раскладной пандус, он стоит копейки в масштабах страны. Приехал человек, позвонил, вышел ваш сотрудник, разложил этот пандус, человек заехал, собрали это пандус и закрыли вопрос. Человек имеет доступность, и не нужно этих капитальных строений из бетона, мрамора и нержавейки. Так что вопрос можно решить. Другое дело, что, на мой взгляд, они ищут не способ решения, а причину, по которой проблему невозможно решить", — говорит Александр.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Инвалиды-колясочники вышли с рейдом против нарушителей правил парковки

Он признается, что его очень раздражает этот формализм властей. Когда вроде бы среагировали: ответили в срок и приняли меры, а проблема по существу так и осталась нерешенной.

И все-таки кое-что меняется

Для эксперимента Sputnik предложил Качкову протестировать на предмет доступности одну из новеньких столичных поликлиник. Увиденным Александр остался доволен на 99%: на парковке нашел обозначенные места для инвалидов, а у входа в медучреждение почти идеально оборудованный пандус с уклоном не более положенных 10%.



© Sputnik / Виктор Толочко Обозначенные места для инвалидов на парковке у поликлиники заняты

"Уклон — это соотношение длины к высоте, то есть если высота, на которую нужно забраться, 1 метр, то длина пандуса должна быть 10 метров, а уж как вы будете его закручивать, это ваш вопрос, вопрос архитектора, но по нормам должно быть так. Если высота 50 см, соответственно, длина пандуса должна быть 5 метров. В МРЭКе, кстати, уклон, по моим ощущениям, не меньше 20%", — объясняет Александр.



© Sputnik / Виктор Толочко Александр остался доволен, как сделан пандус у 40-й поликлиники

Из недостатков безбарьерной среды новой поликлиники Качков отметил лишь оборудованные с нарушениями поручни одного из пролетов пандуса.

"Во-первых, диаметр трубы для поручня должен быть 50-70 мм, а здесь явно больше. Я поднимусь, а вот инвалид-шейник — я не уверен. Кроме того, эти поручни должны быть на 20 см длиннее, чем начало пандуса. Так это новое. То есть тот, кто делает, вряд ли читал документацию. Почему? Думаю, потому что ему все равно. И не говорите, что я придираюсь. Я не требую какой-то отсебятины. Я требую то, что написано в документах. Просто я их читал. И я прошу, ребята — вы, которые строите — вы же тоже их почитайте. Вот и все", — заметил Александр.



© Sputnik / Виктор Толочко Поручни должны быть на 20 см длиннее, чем начало пандуса

Первый заместитель председателя горисполкома, а в недавнем прошлом глава комитета по здравоохранению Игорь Юркевич заверил Sputnik, что вопрос создания безбарьерной среды находится на постоянном контроле, и там, где есть проблемы, власти стараются реагировать.



© Sputnik / Виктор Толочко Знак парковки для инвалидов и пандус на входе в поликлинику

"Во всех учреждениях здравоохранения при ремонте организуется безбарьерная среда. Мы периодически общаемся на эту темы с ассоциацией инвалидов. Что касается здания МРЭК, там действительно есть проблема. Мы планируем перевести комиссию в другое здание, сейчас ищем, куда", — сказал Юркевич.

Недавно вступивший в должность глава горздравотдела Сергей Малышко также пообещал еще раз рассмотреть письмо Качкова.