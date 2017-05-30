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Регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты отменяется в Беларуси с 1 июня

31.05.2017 13:52 — Новости Общества | БелТА  
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Регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты отменяется в Беларуси с 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты отменяется в Беларуси с 1 июня, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В Беларуси с 1 июня отменяется необходимость регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Это предусмотрено указом №192 от 29 мая. Соответствующая информация доведена Национальным банком до банков.

"Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним", - пояснили в Нацбанке.

Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. В рамках данной системы, в частности, сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 тыс. базовых величин. В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси с 1 июня отменяется необходимость регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Это предусмотрено указом №192...

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