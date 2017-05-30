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Ананич: журналист не должен быть катализатором конфликта

31.05.2017 14:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая Sputnik. Министр информации Беларуси Лилия Ананич изложила депутатам позицию ведомства по поводу работы СМИ на уличных акциях, где происходят задержания.

Ананич: журналист не должен быть катализатором конфликта
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутат Анна Канопцкая во время ответов правительства задала вопрос министру Ананич о том, как она расцветает факты задержаний журналистов во время уличных акций, который прошли в Беларуси весной этого года.

"В нашей стране закон определяет права и обязанности журналистов, в том числе и при соблюдении журналистского права должна учитываться и работа правоохранительных органов", — заявила Ананич.

По словам министра, журналистское сообщество в равной степени ответственно за соблюдение мира и спокойствия в стране.

Она подчеркнула, что при освещении таких событий, где есть работа правоохранительных органов, должно быть четкое взаимодействие с пресс-службами силовых ведомств и министерств.

"Но если журналист становится участником конфликта, то он для правоохранительных органов — такой же гражданин. У журналиста нет права быть активным участником конфликтных ситуаций", — сказала она.

 "Он лишь освещает мероприятие и не должен становится эпицентром, когда вокруг журналиста накаляются страсти",- подчеркнула министр.

"Мы, к сожалению, видели, что отдельные СМИ были такими катализаторами и это не является профессиональной деятельностью журналиста", — подчеркнула Ананич.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр считает, что журналистское сообщество в равной степени ответственно за соблюдение мира и спокойствия в стране.

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