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Представители ведущих немецких компаний находятся с визитом в Беларуси
31.05.2017 14:09 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит делегации деловых кругов Германии в Беларусь проходит 31 мая - 2 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В состав делегации входят около 30 представителей ведущих немецких компаний, в том числе REWE International AG, CLAAS Industrietechnik GmbH, Commerzbank AG, Media Consulta International Holding AG.
Во время визита 1 июня в Национальной библиотеке пройдет заседание Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества. Ожидается, что в его открытии примет участие министр иностранных дел Владимир Макей.-0-
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В состав делегации входят около 30 представителей ведущих немецких компаний, в том числе REWE International AG, CLAAS Industrietechnik GmbH, Commerzbank AG, Media Consulta International Holding AG.
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