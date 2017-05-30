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Представители ведущих немецких компаний находятся с визитом в Беларуси

31.05.2017 14:09 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит делегации деловых кругов Германии в Беларусь проходит 31 мая - 2 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В состав делегации входят около 30 представителей ведущих немецких компаний, в том числе REWE International AG, CLAAS Industrietechnik GmbH, Commerzbank AG, Media Consulta International Holding AG.

Во время визита 1 июня в Национальной библиотеке пройдет заседание Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества. Ожидается, что в его открытии примет участие министр иностранных дел Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В состав делегации входят около 30 представителей ведущих немецких компаний, в том числе REWE International AG, CLAAS Industrietechnik GmbH, Commerzbank AG, Media Consulta International Holding AG.

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