Представители ведущих немецких компаний находятся с визитом в Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит делегации деловых кругов Германии в Беларусь проходит 31 мая - 2 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В состав делегации входят около 30 представителей ведущих немецких компаний, в том числе REWE International AG, CLAAS Industrietechnik GmbH, Commerzbank AG, Media Consulta International Holding AG.

Во время визита 1 июня в Национальной библиотеке пройдет заседание Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества. Ожидается, что в его открытии примет участие министр иностранных дел Владимир Макей.-0-