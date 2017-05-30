31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы пригородного автобуса №300Э "АВ Центральный - Национальный аэропорт "Минск" изменяются с 15 июня, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

С 15 июня отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута №300Э "АВ Центральный - Национальный аэропорт "Минск" отправлением от АВ "Центральный" в 5.05, 6.05, 7.00, 7.50, 9.10, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.10, 15.00, 15.40, 16.50, 17.30, 18.40, 20.15, 20.50, 21.50, 22.40, 0.40, 3.10, из Национального аэропорта "Минск" в 6.30, 7.10, 8.15, 9.10, 10.20, 11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 14.10, 14.40, 15.30, 16.10, 16.50, 18.10, 18.45, 19.50, 20.45, 21.30, 22.00, 23.00, 23.50, 2.00, 4.30 ежедневно.

Организовывается выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 300Э "АВ Центральный - Национальный аэропорт "Минск", отправлением от АВ "Центральный" в 0.40, 2.40, 3.50, 4.50, 6.05, 6.45, 7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 10.45, 11.25, 12.05, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00, 20.45, 21.50, 22.40, из Национального аэропорта "Минск" в 0.05, 1.45, 3.40, 4.50, 6.25, 7.20, 8.00, 9.00, 9.40, 10.20, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 20.00, 20.40, 21.20, 22.05, 23.00 ежедневно.-0-