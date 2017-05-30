Более 25% от мировой численности зубров живет Беларуси

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля поголовья зубров в Беларуси составляет более 25% от мировой численности. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА

"Беларусь является первой в мире страной по численности вольно живущих зубров, при этом доля поголовья вида составляет более 25% от мировой численности", - отметили в министерстве.

С момента реализации программы по сохранению, расселению и использованию зубра в Беларуси 1994-1998 годов в стране отмечается устойчивый положительный тренд роста поголовья животных, численность которых за 22-летний период возросла более чем в 4 раза и по состоянию на 1 февраля 2017 года достигла 1 574 особей.

Тем самым поставленная в концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Беларуси задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизация численности белорусской популяции зубров на уровне, гарантирующем ее долгосрочное выживание (1,5 тыс. особей), выполнена. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных микропопуляций.

"Также необходимо создание научных основ и практических рекомендаций для формирования оптимального ареала зубра на основе существующих и создаваемых новых полноценных популяций животных, селекционно-племенной технологии корректировки их генетической изменчивости, проведения генетического мониторинга и дистанционного слежения за перемещением животных, способных обеспечить сохранение зубра как биологического вида в долговременной перспективе и рациональное использование его ресурса", - считают в Минприроды.

С учетом этого предлагается создать рабочую группу, основной задачей которой будет подготовка предложений по совершенствованию подходов к сохранению и устойчивому использованию популяции зубра европейского, включающие корректировку действующих нормативных правовых актов и стратегических, программных документов в области охраны и устойчивого использования зубра.-0-