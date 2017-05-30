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СК ищет пострадавших от клофелинщиков, обвиняемых в насилии и убийстве

31.05.2017 14:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Следственный комитет продолжает розыск потерпевших по делу о ряду изнасилований и убийству в Витебской области, сообщили Sputnik в среду в СК.

По уголовному делу об убийстве в 2012 году несовершеннолетней девушки, а также изнасилованиях проходят в качестве обвиняемых трое жителей Полоцка и Новополоцка.

Материалы расследования свидетельствуют, что мужчины либо через интернет, либо непосредственно на улицах знакомились с женщинами, причем при знакомстве на улицах выбирали дам, которые находились в подпитии. Далее фигуранты дела предлагали девушкам кофе или алкоголь, в который подмешивали снотворное.

"После того как жертвы приходили в бессознательное состояние, совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество", — рассказали в СК.

СК ищет пострадавших от клофелинщиков, обвиняемых в насилии и убийстве
© Sputnik/ Следственный комитет Беларуси
Фигуранты дела об убийстве и изнасилованиях

Следствие просит граждан, кто пострадал от действий лиц, изображенных на фото, или что-либо знает о правонарушениях, совершенных ими, сообщить в Следственный комитет по тел. 8(017) 389-50-02, 8(017) 389-52-95, 8(029) 699-01-49, 8(029) 711-35-82.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемые знакомились с женщинами и предлагали им выпить алкоголь или кофе, в котором находилось снотворное.

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