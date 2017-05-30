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"Войти в IT". В Гродно открывается образовательный центр Парка высоких технологий

31.05.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно открывается «Образовательный центр Парка высоких технологий», где будут обучать IT-специальностям «с нуля». Главная цель открытия центра в Гродно — подготовка высококлассных специалистов, которые потом будут работать в компаниях-резидентах Парка высоких технологий. Такое же учебное учреждение работает в Минске с 2010 года.


 — Потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет, как в столице, так и в регионах. Поэтому мы решили открыть образовательный центр ПВТ в Гродно. Этот город интересен тем, что здесь специалистов готовит всего один ВУЗ, и большинство компаний говорят о нехватке профессионалов. А вот у тех, кто хочет поменять профессию и самостоятельно «войти в IT», сделать это здесь практически невозможно.
На старте мы открываем самые востребованные направления: разработка веб-приложений на JAVA, Front-End-разработка и тестирование программного обеспечения. Основная цель этих учебных программ — дать слушателям новую профессию «с нуля» и трудоустроить лучших выпускников, — рассказывает директор Образовательного центра Парка высоких технологий Вадим Зеленков.

Как говорят в центре, преподаватели здесь — все с внушительным стажем работы в IT — индустрии. Совместно с компанией «Инстинктулс» были переработаны учебные программы. Специалисты фирмы будут вести некоторые курсы, чтобы потом трудоустроить лучших выпускников в свою компанию.

Еще одним партнером стала компания «Экспозит». Совместно с ней в Гродно открыли бесплатную летнюю стажировку для студентов Гродненского университета.

—  Подобный центр в столице работает уже более 6 лет. За это время нам удалось подготовить и трудоустроить более 1500 выпускников, только за прошлый год мы трудоустроили 340 начинающих специалистов в столичные компании. Наши выпускники уже работают более чем в 230 IT-компаниях. На базе Образовательного центра в Минске действует Центр карьеры, где выпускники после прохождения всех ступеней обучения имеют достаточно большие шансы трудоустроится в IT-компанию.

Также в Гродненском образовательном центре ПВТ разработаны интенсивные программы для детей и подростков в период летних каникул, а также учебные программы, которые будут работать в течение учебного года. В центре обещают также открыть с сентября бюджетные места в каждой группе.

Напомним, филиал Парка высоких технологий в Гродно открыли весной 2016 года. Он единственный среди регионов Беларуси — ранее парк работал исключительно в Минске. В центре Гродно на территории более 1,5 тысяч кв.м. вскоре появятся как опытные IТ-специалисты, так и начинающие. На момент открытия в Гродно было три компании, которые являются резидентами ПВТ, еще три компании находятся в Минске, но здесь имеют филиал или отдельную команду.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Главная цель открытия центра в Гродно - подготовка высококлассных специалистов, которые потом будут работать в компаниях-резидентах Парка высоких технологий....

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