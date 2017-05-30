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В Витебске пройдет субботник - перед Днем города и "Славянским базаром"
31.05.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске 10 июня пройдет городской субботник, сообщили в горисполкоме.
Субботник проведут на рабочих местах или на территориях, закрепленных за предприятиями и учреждениями. Здесь организуют работы по благоустройству и озеленению. Акция нацелена на подготовку Витебска к проведению Дня города и фестиваля «Славянский базар».
«Заработанные деньги направят на благоустройство, озеленение и развитие Витебска, создание произведений монументального, монументально-декоративного искусства, архитектурных форм, увековечивающих память и приуроченных к важным историческим событиям», — отметили в горисполкоме.
День города пройдет 23−25 июня, а «Славянский базар» — 10−19 июля.
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Субботник проведут на рабочих местах или на территориях, закрепленных за предприятиями и учреждениями.
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