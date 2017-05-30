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Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами
31.05.2017 14:40 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими сегодня в ДТП в Псковской области белорусами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель консульской службы диппредставительства советник Владимир Шорохов.
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Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами
31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими сегодня в ДТП в Псковской области белорусами. Об...
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