Поправки в антитабачный декрет важны для борьбы с пассивным курением и электронными сигаретами - мнение

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Предложенные поправки в антитабачный декрет акцентируют внимание на защите пассивных курильщиков и вреде электронных сигарет. Это та сфера профилактики, которая сегодня еще недостаточно развита. Такое мнение высказал сегодня журналистам заведующий диспансером Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Юрий Торчило во время круглого стола, приуроченного к Всемирному дню без табака, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждение законопроекта о внесении изменений в декрет №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" идет полным ходом. "Пассивное курение тоже наносит серьезный ущерб, вредит здоровью людей против их воли. Конечно, с этим надо бороться. Поэтому важно разделять места, где курение строго запрещено или где для этого отведены специальные зоны. Кое-что уже сделано. На железнодорожных вокзалах, например, для курящих выделены специальные места на платформе. Запрещено курение в учреждениях здравоохранения, образования. В частности, инспекторы по делам несовершеннолетних следят за тем, чтобы учащиеся соблюдали эти нормы. Случаи курения среди молодежи рассматриваются на заседаниях комиссий, в некоторых случаях доходит до административного наказания родителей либо самих подростков старше 16 лет", - отметил Юрий Торчило.

Среди внесенных предложений для создания бездымной среды сейчас обсуждается разделение мест, в которых запрещается курение, на две категории: с полным запретом и со специально предназначенными для курения местами. К первым отнесены остановки общественного транспорта, переходы метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые спортивными и подобными учреждениями, пляжи и лифты. Также предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. Торговые точки и рынки, объекты общепита, бытового обслуживания, помещения госорганов и прочие тоже могут стать зонами, свободными от курения, но со специально отведенными местами для потребителей табачных изделий. Немаловажным является и соблюдение установленных норм, и участники беседы выразили уверенность, что культура поведения, установленная законом, сформируется, но постепенно.

Кроме того, планируется приравнять электронные сигареты к табачным изделиям и урегулировать их продажу и потребление. "Закрепление этого в нормативном акте станет важным шагом. Потому что электронные сигареты тоже наносят вред. Как, кстати, и кальян. Основной компонент в них - тот же никотин. Причем, содержащийся в паре, а не в дыме, он даже быстрее всасывается. А никотин влечет зависимость и развитие хронических заболеваний", - подчеркнул Юрий Торчило.

Участники дискуссии - специалисты центра психиатрии и наркологии, представитель управления торговли и услуг облисполкома - отметили, что точной статистики о потреблении табака в области нет. Только приводятся данные лицензирующих органов о том, что 907 субъектов торговли и общепита имеют разрешение на продажу табачных изделий в регионе. Реализацию осуществляют 2,98 тыс. торговых объектов, в том числе 55 - отдельно оборудованные киоски "Табак", которые являются товаропроводящей сетью Гродненской табачной фабрики "Неман".

Еще в 2015 году в Беларуси проводилось большое социальное исследование, которое показало, что 27,9% населения в возрасте от 16 лет и старше страны курит. Обновленной информации пока нет, но зато установлен целевой показатель госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы - снизить потребление табака с 27,9% до 24,5%. И его выполнение будет отслеживаться. Кто-то пытается бросить самостоятельно, кто-то обращается за помощью. Например, ежегодно в витебский центр на анонимной основе обращаются около 100 человек, которые хотят избавиться от зависимости. В арсенале у медиков множество методик, которые применяются как отдельно, так и в комплексе. Но главное, утверждают специалисты, перебороть поведенческий стереотип, исключить курение как ритуал, побороть мифы о его якобы успокаивающем эффекте. Недаром люди, столкнувшись с серьезными последствиями курения и осознав риски, резко бросают вредную привычку без чьей-либо помощи.-0-