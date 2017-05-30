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Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами

31.05.2017 14:40 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшими сегодня в ДТП в Псковской области гражданами Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель консульской службы диппредставительства советник Владимир Шорохов.

Происшествие случилось около трех часов ночи на 385-м км трассы Санкт-Петербург - Невель. Микроавтобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Минск, совершил наезд на железобетонный блок. На этом участке ведутся ремонтные работы, установлены соответствующие предупредительные знаки. Однако водитель, совершая обгон большегруза, мог их в темноте не заметить.

В микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. Все они - граждане Беларуси. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо пострадали. По словам Владимира Шорохова, трое пострадавших получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Один человек госпитализирован в местную больницу с ушибами шейного отдела позвоночника и грудной клетки.

Посольство оповестило родственников погибшего и готово оказать всю необходимую в данном случае помощь. "Ситуация находится под контролем посольства", - подчеркнул Владимир Шорохов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось около трех часов ночи на 385-м км трассы Санкт-Петербург - Невель. Микроавтобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Минск, совершил наезд на...

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