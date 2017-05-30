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В Бресте 22-летний десантник получил срок за избиение срочника

31.05.2017 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего младшего сержанта 38-ой отдельной десантно-штурмовой бригады признали виновным в дедовщине.

Случай, за который судили молодого человека, произошел в марте 2016 года. Обвиняемый в то время состоял на службе в должности младшего сержанта. Он сказал рядовому пришить ему пуговицу на бушлат. В установленный срок солдат-срочник с заданием не справился, что вывело из себя старослужащего. За это младший сержант избил рядового, нанеся несколько ударов ногой в живот, бедро, голову, а также кулаком в спину.

Факт неуставных отношений выявили в ноябре 2016 года во время проверки 38-ой бригады комплексной группой Минобороны.

В суде десантник свою вину признал и чистосердечно раскаялся. До суда стороны примирились и потерпевший не настаивал на суровом наказании.

«30 мая суд Московского района Бреста признал 22-летнего уроженца Гомельской области виновным в превышении власти, сопряженном с насилием (ч.2 ст. 455 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Молодого человека также лишили воинского звания «младший сержант» и на 5 лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в вооруженных силах Республики Беларусь и других воинских формированиях.

Суд взыскал с осужденного 4 тысячи рублей моральной компенсации вреда в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Младший сержант рассердился на срочника за то, что тот не успел ему пришить пуговицу на бушлат.

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