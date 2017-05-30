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Совещание сторон Конвенции Эспо пройдет 13-16 июня в Минске

31.05.2017 15:20 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание сторон Конвенции Эспо пройдет 13-16 июня в Минске. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА

Беларусь выступит в качестве принимающей стороны седьмой сессии Совещания сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и третьей сессии Совещания сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, действующего в качестве Совещания сторон Протокола по стратегической экологической оценке.

В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств - членов Конвенции Эспо, в том числе министры, заместители министров природоохранных и иных ведомств, а также высокопоставленные должностные лица международных организаций и финансовых институтов, общественности. На итоговом совместном заседании высокого уровня планируется принятие Минской декларации.

Принятие и реализация положений Минской декларации будет содействовать достижению целей в области устойчивого развития к 2030 году за счет эффективного применения Конвенции Эспо и Протокола по стратегической экологической оценке, усилению роли конвенции и протокола в решении ключевых проблем, таких как изменение климата и утрата биологического разнообразия, в целях содействия сохранению биологического разнообразия, экосистемных услуг и интеграции экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений в политику в таких секторах, как сельское хозяйство, обращение с отходами, энергетика, транспорт, землепользование и городское планирование в целях поощрения "зеленого" роста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств - членов Конвенции Эспо, в том числе министры, заместители министров природоохранных и иных...

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