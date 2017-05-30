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Отчет Совмина за два часа, 150 дней Жарко и грамота Шуневичу
31.05.2017 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Отчет правительства в Овальном зале длился два часа, включая выступление вице-премьера правительства Василия Жарко, который курирует в Совете министров так называемый социальный блок.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как передает корреспондент Sputnik, доклад Жарко, в котором он проанонсировал
20 насущных вопросов
В Овальный зал, чтобы ответить на вопрос парламентариев, пришли 9 министров и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига (глава Минкульта Борис Светлов находится в командировке в Китае — Sputnik).
Больше всего вопросов было адресовано министру труда и социальной защиты Ирине Костевич, они касались увеличения пенсий, страхования по безработице. По словам Костевич, по данным вопросам готовятся проекты государственных правовых актов. Ни одного вопроса не было к трем руководителям ведомств — министру спорта и туризма Александру Шамко, уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко, а также министру образования Игорю Карпенко. Ни журналисты в кулуарах парламента, ни парламентарии в Овальном зале не поинтересовались у Карпенко, что он думает об изменениях в графике школьных занятий.
© Sputnik / Виктор Толочко
Педиатр Жарко
Все вопросы, касающиеся расписания школьных занятий, были адресованы вице-премьеру Жарко, который на подходе к представителям СМИ заявил, что он как
Сегодня исполнилось ровно 150 дней со дня назначения Жарко вице-премьером. Он заявил журналистам, что "не считал дни" на этой должности. Жарко впервые отвечает на вопросы депутатов в качестве заместителя премьер-министра. Вместе с тем он заявил журналистам, что "не волновался", потому что на государственной службе уже более 10 лет. До этого он руководил Минздравом.
Хорошо осведомленный оптимист Шуневич
Совместное заседание депутатов и сенаторов в Овальном зале началось с того, что глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко вручил грамоту "За развитие прав и свобод граждан" министру внутренних дел Игорю Шуневичу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сегодня в кулуарах парламента Шуневич стал объектом повышенного внимания прессы, несмотря на то, что кроме него в парламент пришли еще почти 10 глав ведомств. У него спрашивали о громких историях,
Глава МВД в шутку сказал, что "и с вами плохо, и без вас нельзя", и назвал себя "хорошо осведомленным оптимистом".
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Во время отчета социального блока правительства парламентарии задали 20 вопросов, больше всего их было адресовано министру труда и социальной защиты.
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