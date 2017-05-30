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Отчет Совмина за два часа, 150 дней Жарко и грамота Шуневичу

31.05.2017 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Отчет правительства в Овальном зале длился два часа, включая выступление вице-премьера правительства Василия Жарко, который курирует в Совете министров так называемый социальный блок.

Отчет Совмина за два часа, 150 дней Жарко и грамота Шуневичу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как передает корреспондент Sputnik, доклад Жарко, в котором он проанонсировал повышение пенсий ряду категорий граждан, создание новых учебников и программ для школ, изложил позицию правительства по вопросам развития спорта, медицины и другим аспектам, касающимся социальной сферы, длился ровно 45 минут. При этом Жарко ответил всего лишь на несколько вопросов, предоставив депутатам возможность задать вопросы профильным министрам.

20 насущных вопросов

В Овальный зал, чтобы ответить на вопрос парламентариев, пришли 9 министров и первый заместитель министра культуры Ирина Дрига (глава Минкульта Борис Светлов находится в командировке в Китае — Sputnik).

Больше всего вопросов было адресовано министру труда и социальной защиты Ирине Костевич, они касались увеличения пенсий, страхования по безработице. По словам Костевич, по данным вопросам готовятся проекты государственных правовых актов. Ни одного вопроса не было к трем руководителям ведомств — министру спорта и туризма Александру Шамко, уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко, а также министру образования Игорю Карпенко. Ни журналисты в кулуарах парламента, ни парламентарии в Овальном зале не поинтересовались у Карпенко, что он думает об изменениях в графике школьных занятий.

Отчет Совмина за два часа, 150 дней Жарко и грамота Шуневичу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Педиатр Жарко

Все вопросы, касающиеся расписания школьных занятий, были адресованы вице-премьеру Жарко, который на подходе к представителям СМИ заявил, что он как педиатр за то, чтобы дети приходили на уроки к 09:00. Отвечая на вопрос о том, что родители не довольны смещением времени школьных занятий, он сказал, что этот вопрос должен решаться на уровне "родитель — наниматель".

Сегодня исполнилось ровно 150 дней со дня назначения Жарко вице-премьером. Он заявил журналистам, что "не считал дни" на этой должности. Жарко впервые отвечает на вопросы депутатов в качестве заместителя премьер-министра. Вместе с тем он заявил журналистам,  что "не волновался", потому что на государственной службе уже более 10 лет. До этого он руководил Минздравом.

Хорошо осведомленный оптимист Шуневич

Совместное заседание депутатов и сенаторов в Овальном зале началось с того, что глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко вручил грамоту "За развитие прав и свобод граждан" министру внутренних дел Игорю Шуневичу.

Отчет Совмина за два часа, 150 дней Жарко и грамота Шуневичу
© Sputnik / Виктор Толочко
Шуневич о сломанном носе милиционера: производственная травма

Сегодня в кулуарах парламента Шуневич стал объектом повышенного внимания прессы, несмотря на то, что кроме него в парламент пришли еще почти 10 глав ведомств. У него спрашивали о громких историях, в которых фигурировали сотрудники органов внутренних дел и которые получили широкий резонанс в соцсетях.

Глава МВД в шутку сказал, что "и с вами плохо, и без вас нельзя", и назвал себя "хорошо осведомленным оптимистом".

 
Теги: Минск
 
 
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Во время отчета социального блока правительства парламентарии задали 20 вопросов, больше всего их было адресовано министру труда и социальной защиты.

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