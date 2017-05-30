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Новополоцкие пятиклассницы устроили погоню за рецидивистом и помогли его задержать

31.05.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел вечером 12 мая во дворе дома № 91 на улице Молодежной в Новополоцке. Мужчина, который был 8 раз судим за хищения, воспользовавшись тем, что школьницы играли в волейбол, а их вещи лежали рядом с площадкой, схватил два мобильных телефона и бросился бежать. О том, что произошло дальше, TUT.BY рассказала официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


На снимке: теперь уже шестиклассницы Софья Шашкина, Полина Пирогова и Диана Романова, следователи Новополоцкого ГОСК Виктор Мосалов и Елена Быкова, начальник Новополоцкого ГОВД Владимир Шендель. Фото: Следственный комитет

Пятиклассница заметила, что мужчина похитил телефоны ее подруг. Девочки втроем тут же бросились за грабителем. Они кричали, чтобы он остановился и вернул похищенное. Одна из учащихся догнала и схватила беглеца за руку. Он, растерявшись, бросил телефоны на землю, но девочки продолжили его преследовать.

Мужчина попытался скрыться, забежав в подъезд. Рядом остановилась машина, и одна из девочек сообщила водителю, что в подъезде прячется грабитель. Мужчина вызвал милицию. Когда подозреваемый выбежал из подъезда, школьницы опять погнались за ним. Прибывшим сотрудникам милиции девочки рассказали о грабеже и, проезжая на служебном автомобиле мимо остановки общественного транспорта, указали на подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (Грабеж, совершенный повторно).

На школьной линейке девочкам — Диане Романовой, Полине Пироговой и Софье Шашкиной — вручили благодарности от имени начальника Новополоцкого городского отдела Следственного комитета. Кроме того, каждая из них получила денежную премию.

Когда представители Следственного комитета поинтересовались у школьниц, не страшно ли было им преследовать грабителя, то услышали в ответ: «Догоняли ведь втроем, а еще помог водитель, который остановился и спросил, что случилось, и вызвал милицию».

 
 
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