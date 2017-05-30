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Совет Республики дал согласие на назначение Плотникова и Синкевич судьями Верховного суда

31.05.2017 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики сегодня на заседании второй сессии дали согласие на назначение судей Верховного Суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторы одобрили назначение на эту должность Андрея Плотникова и Ольги Синкевич.

Кандидатуры были представлены председателем Верховного суда Валентином Сукало. Он охарактеризовал их как квалифицированных специалистов, которые по своим профессиональным и личным качествам соответствуют всем предъявляемым требованиям.

Как сообщалось, соответствующий указ о назначении судей Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 мая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатуры были представлены председателем Верховного суда Валентином Сукало. Он охарактеризовал их как квалифицированных специалистов, которые по своим...

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