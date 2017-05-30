Дело Молнара: суд дал на всех более 200 лет лишения свободы

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Могилевский областной суд огласил приговор по резонансному делу Молнара, 30 обвиняемых получили на всех более 200 лет лишения свободы.

Как сообщили Sputnik в среду в Верховном суде Беларуси, приговор по уголовному делу по обвинению 53-летнего Сергея Молнара и других обвиняемых в создании преступной организации, в руководстве преступной организацией и участии в ней, а также других преступлениях — разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении и повреждении имущества, нелегальном обороте наркотиков и оружия, был оглашен сегодня. В соответствии с приговором суда, самый большой срок — 18 лет получил основной фигурант Молнар.

Денис Макс, которого следствие называло "смотрящим" получил семь лет колонии, столько же получил Руслан Алейников, который по версии следствия, держал "общак", к 14 годам был приговорен Евгений Абдуразаков, которого следователи называли руководителем банды "боксеров". Еще несколько обвиняемых получили по 13- 14 лет лишения свободы.

Самый маленький срок лишения свободы, который был назначен фигурантам данного дела — пять лет.

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом судебного рассмотрения данного дела, которое шло за закрытыми дверями, объем дела составляет более 100 томов, следствие предоставило материалы о 80 преступлениях, по которым было предъявлено обвинение. По делу проходили более 500 человек в качестве потерпевших. Рассмотрение дела в суде длилось почти год.

Приговор, оглашенный сегодня, не окончательный, он может быть обжалован в течение десяти дней.