Более 80% школ Гомельской области подтвердили готовность начинать занятия в девять утра

Более четверти учреждений образования области уже работают с 9.00. В основном это школы, расположенные в сельской местности.





— Управление образования провело опрос среди учреждений общего среднего образования Гомельской области. Более 80% подтвердили готовность начинать занятия в 9.00. Во всех школах, которые работают в одну смену, однозначно занятия будут начинаться в 9.00, — сообщил начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин.

Он также добавил, что родители, рабочий день которых начинается ранее девяти утра, смогут привозить детей в школы заблаговременно. До начала занятий для ребят будут проводить классные часы, факультативные занятия, физкультминутки и другие мероприятия.

Говоря об учреждениях образования, где дети занимаются в две смены, начальник управления отметил, что решение о начале занятий в таких школах будет приниматься индивидуально с учетом их специфики, а также санитарных норм и правил.