МВД Беларуси: Проверка главы Россельхознадзора займет еще месяц

МВД Беларуси продолжает проверку в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновником заинтересовались в связи с ограничениями на ввоз продукции белорусских агропромышленных предприятий, сообщает телеканал «МИР 24».

«Доследственная проверка продолжается министерством внутренних дел. Правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении. Я думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств», - заявил глава МВД республики Игорь Шуневич.