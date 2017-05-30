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МВД Беларуси: Проверка главы Россельхознадзора займет еще месяц

31.05.2017 16:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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МВД Беларуси продолжает проверку в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Чиновником заинтересовались в связи с ограничениями на ввоз продукции белорусских агропромышленных предприятий, сообщает телеканал «МИР 24».

«Доследственная проверка продолжается министерством внутренних дел. Правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении. Я думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств», - заявил глава МВД республики Игорь Шуневич.

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Министерство внутренних дел республики продолжает проверку действий Сергея Данкверта.

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