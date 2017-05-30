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МВД Беларуси: Проверка главы Россельхознадзора займет еще месяц
31.05.2017 16:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
МВД Беларуси продолжает проверку в отношении главы
«Доследственная проверка продолжается министерством внутренних дел. Правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении. Я думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств», - заявил глава МВД республики Игорь Шуневич.
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