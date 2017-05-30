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Беларусь и Боливия создадут комитет по военно-техническому сотрудничеству

31.05.2017 16:40 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики одобрили сегодня на заседании второй сессии законопроект о ратификации соглашения между правительством Беларуси и правительством Боливии о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, соглашение предусматривает создание совместного комитета по военно-техническому сотрудничеству, реализацию ряда мероприятий, а также заключение дополнительных договоров и протоколов.

"Соглашение будет способствовать осуществлению поставок продукции военного назначения и в Боливию, и в другие страны", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как пояснил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, соглашение предусматривает создание совместного комитета по...

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