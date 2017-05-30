Беларусь и Боливия создадут комитет по военно-техническому сотрудничеству

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики одобрили сегодня на заседании второй сессии законопроект о ратификации соглашения между правительством Беларуси и правительством Боливии о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, соглашение предусматривает создание совместного комитета по военно-техническому сотрудничеству, реализацию ряда мероприятий, а также заключение дополнительных договоров и протоколов.

"Соглашение будет способствовать осуществлению поставок продукции военного назначения и в Боливию, и в другие страны", - добавил он.-0-