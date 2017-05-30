Шуневич: в МВД идет оптимизация, сокращена одна тысяча должностей

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Более одной тысячи должностей сокращено в рамках оптимизации численности органов внутренних дел Беларуси, сообщил глава ведомства генерал-лейтенант майор милиции Игорь Шуневич.

Вопрос о том, чтобы провести оптимизацию структуры МВД поднял глава государства в начале 2017 года на совещании с министром Шуневичем в конце января.

"Мы не увольняем сотрудников в связи с оптимизацией, мы сокращаем должности, которые становятся вакантными. Так будет и в дальнейшем. В настоящее время сокращено более одной тысячи должностей", — сказал Шуневич, отвечая на вопросы журналистов в среду в Минске накануне совместного заседания обеих палат белорусского парламента.

Шуневич отметил, что 99% сокращения — это бывшие вакантные должности.

По его словам, органы внутренних дел смогли работать без этих "должностей".

Как ранее сообщал Sputnik, в начале процесса оптимизации в МВД Шуневич заявил, что будет создан особый отдел, который будут заниматься реформами "штата" МВД.

Министр также отметил, что целью оптимизации численности МВД станет освобождение милиции от несвойственных функций.