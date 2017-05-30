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Местные власти смогут вводить новые виды социальной услуги в зависимости от потребностей населения - Старовойтова

31.05.2017 17:37 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики сегодня на заседании второй сессии одобрили внесение изменений и дополнений в закон "О социальном обслуживании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важный момент, что в законе дается возможность местной исполнительной и распорядительной власти принимать решения по введению новых видов и форм социальной услуги в зависимости от потребности населения и региональных условий", - пояснила журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова.

Документ уточняет ряд определений и понятий, а также создает условия для физических лиц осуществлять деятельность в сфере социальных услуг, в том числе в условиях замещающих семей. Кроме того, законопроектом уточняется роль общественных организаций в данной сфере и вносятся изменения в проведение конкурса на оказание социального государственного заказа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документ уточняет ряд определений и понятий, а также создает условия для физических лиц осуществлять деятельность в сфере социальных услуг, в том числе в условиях...

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