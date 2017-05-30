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Оптимизировали: в МВД Беларуси сократили более тысячи должностей

31.05.2017 17:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сокращают должности, а не сотрудников. В МВД Беларуси рассказали, как идет оптимизация штата, передает «МИР 24».

Правоохранительную систему хотят избавить от несвойственных функций. Итогом реформы должно стать выравнивание нагрузки между подразделениями, и, конечно, снижение затрат на их содержание. Параллельно выявляют тех, кто нарушает профессиональную дисциплину.

«Я не скрою и не буду от вас скрывать, что мы специально каждые выходные внезапно, в том числе и планово, проводим рейды по выявлению нарушителей дисциплины и законности среди сотрудников органов внутренних дел силами управления собственной безопасности и кадровых подразделений. И практически каждые выходные в эти сети попадают несколько человек», - сказал министр внутренних дел республики Игорь Шуневич.

Всего в белорусском МВД сократили более тысячи должностей. Впрочем, по словам министра, в 99% случаев места были вакантными.

 
 
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Правоохранительную систему в республике хотят избавить от несвойственных функций.

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