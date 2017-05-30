Жарко о начале уроков в 9:00: родители должны договориться на работе

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Родители детей должны сами решать с нанимателем вопрос начала работы утром, если они водят детей в школу к 09:00, заявил в среду в Палате представителей Национального собрания Беларуси вице-премьер Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко пообещал "оптимальный вариант" начала занятий в школах

Инициатива о переносе начала занятий в средних школах исходила от президента Беларуси Александра Лукашенко: глава государства аргументировал это тем, что в таком случае дети смогут лучше высыпаться, что в итоге повысит их успеваемость.

Как передает БелТА , отвечая на вопрос представителей СМИ о том, что делать родителям, у которых рабочий день начинается не в 09:00, а раньше, вице-премьер заявил, что эти люди должны решить вопрос своего рабочего графика с нанимателем.

Как ранее сообщал Sputnik, свое отношение к переносу начала занятий выразил младший сын Лукашенко Николай: по его словам, не следует начинать учебный день в школах в 09:00 .

В то же время, по информации Министерства образования Беларуси, более 82% средних школ в новом учебном году перейдут на предложенный президентом график , в чуть более 17% учреждений среднего образования первый звонок прозвенит в 08:30 и менее половины процента школ не будут переносить начало занятий.