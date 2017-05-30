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Жарко о начале уроков в 9:00: родители должны договориться на работе
31.05.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая – Sputnik. Родители детей должны сами решать с нанимателем вопрос начала работы утром, если они водят детей в школу к 09:00, заявил в среду в Палате представителей Национального собрания Беларуси вице-премьер Василий Жарко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инициатива о
Как передает
Как ранее сообщал Sputnik, свое отношение к переносу начала занятий выразил младший сын Лукашенко Николай: по его словам,
В то же время, по информации Министерства образования Беларуси,
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Вице-премьер полагает, что родители могут договориться с нанимателем о сопровождении ребенка.
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