31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация белорусского издания сборника "100 финских социальных инноваций" состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В книге собраны самые разные инновации Финляндии - от лакрицы до скандинавской ходьбы, от пособия по уходу за детьми на дому до зимней рыбалки, от сауны до субботника. Уникальную коллекцию финских социальных инноваций собрал под одной обложкой врач и общественный деятель, в недавнем прошлом депутат парламента и основатель финского филиала международной организации "Врачи мира на предотвращение ядерной войны" Илка Тайпале. Книга "100 финских социальных инноваций" уже переведена на 27 языков мира, включая белорусский. Готовится издание еще на десяти языках. Эта книга имеет шанс поставить рекорд среди финских изданий по количеству переводов на иностранные языки. Среди соавторов - известные в Финляндии люди, которые стали авторами инноваций или способствовали воплощению в жизнь инновационных проектов.

Как отметил на презентации Илка Тайпале, в издании собраны секреты того, как Финляндия из беднейших стран Европы стала той, какой она есть сейчас. Он акцентировал внимание на шести основных позициях: бесплатное образование для всех, начиная от базовой школы и заканчивая университетом; равность женщин и мужчин; независимые муниципалитеты; активность негосударственных организаций; консенсус в обществе; всеобщее доверие.

Особое внимание уделялось опыту Финляндии по предоставлению отцовского отпуска. Так, помощь родителям в Финляндии выплачивается за период в 263 будних дня. Первые 105 дней деньги получает мать. Выплата за следующие 158 дней называется общеродительскими деньгами и получать их могут как мать, так и отец. Отец ребенка может получать помощь по уходу в течение 18 дней во время как материнского, так и общеродительского отпуска. Этот отцовский отпуск можно использовать в четыре этапа. Кроме того, если отец использует отпуск в последние 12 дней общего отпуска по уходу за ребенком, то он вправе получать помощь дополнительно еще за 24 дня после окончания общего декретного отпуска. Это так называемый бонусный мужской отпуск.

Как отметил посол Финляндии в Беларуси Кристор Микельсон, презентация белорусского издания сборника "100 финских социальных инноваций" - одно из мероприятий, проводимых в различных странах мира по случаю столетия государственной независимости.

Мероприятие организовано отделением посольства Финляндии в Беларуси совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). -0-