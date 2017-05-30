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Беларусь получила статус наблюдателя в Правоохранительном центре стран Юго-Восточной Европы

31.05.2017 17:54 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила статус наблюдателя в Правоохранительном центре стран Юго-Восточной Европы SELEC. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Расширенное заседание совета Правоохранительного центра стран Юго-Восточной Европы состоялось 30 мая в Бухаресте (Румыния), в ходе которого единогласным решением Беларуси предоставлен статус наблюдателя в SELEC. Генеральный директор SELEC Тони Якимовски дал высокую оценку усилиям Беларуси в вопросах обеспечения региональной безопасности, отметил высокую активность белорусской стороны в области международного сотрудничества, в том числе в вопросах установления и развития межведомственного взаимодействия со странами Юго-Восточной Европы. В ходе голосования по вопросу о предоставлении статуса наблюдателя Беларусь получила полную поддержку со стороны стран - членов SELEC.

По итогам голосования Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич высказал слова благодарности в адрес участников заседания. Он отметил заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества по широкому спектру вопросов, а также намерении вносить положительный вклад в достижение целей и задач SELEC.

Региональный европейский юго-восточный центр по борьбе с трансграничной пресупностью SECI был основан 26 мая 1999 года и преобразован в Правоохранительный центр стран Юго-Восточной Европы SELEC 7 октября 2011 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Расширенное заседание совета Правоохранительного центра стран Юго-Восточной Европы состоялось 30 мая в Бухаресте (Румыния), в ходе которого единогласным решением...

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