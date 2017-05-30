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Эксперты отмечают оживление спроса на новое жилье

31.05.2017 18:39 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение процентных ставок по кредитам оживило спрос на новое жилье, сообщила во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

Эксперт отметила, что в течение последних лет, в условиях сокращения доходов населения и отсутствия доступных кредитов, основной спрос на рынке новостроек был сконцентрирован в классах эконом и стандарт. За последние два года средняя цена, например в классе эконом, упала на 24%.

"С начала 2017 года многие банки снизили процентные ставки по кредитам на строительство и приобретение недвижимости. Появление более доступных ресурсов усилило активность на рынке новостроек. Сейчас с привлечением кредитов совершается от 20 до 50% сделок в зависимости от класса проекта", - констатировала Светлана Куделко.

Национальный банк планирует продолжать политику, направленную на повышение доступности кредитов: до конца года ставку рефинансирования планируется снизить еще на 1-2 процентных пункта. "Поэтому при текущем спросе у застройщиков нет необходимости снижать цены или предоставлять рассрочки. В мае в некоторых проектах цена квадратного метра даже увеличилась на $10-50, - отметила эксперт. - Однако о начале роста цен на рынке пока говорить рано. Никаких предпосылок для этого нет".-0-

Все материалы прямой линии можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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