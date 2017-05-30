Вопросам обращения с отходами у садовых товариществ нужно уделять более пристальное внимание - Ковхуто

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо уделять более пристальное внимание наличию схем обращения с отходами у садовых товариществ. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто после приема граждан в Совете Министров.

"Контроль за деятельностью садоводческих товариществ, в том числе за наличием схемы обращения с разными видами отходов, оказание им правовой помощи осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых расположены товарищества", - сказал Андрей Ковхуто.

Все садоводческие товарищества разрабатывают, утверждают и согласовывают с территориальными органами Минприроды схему обращения с отходами. Специалисты Минприроды проверяют ее на соответствие всем требованиям, в том числе экологичности. При этом товарищество само в первую очередь должно контролировать весь процесс, в том числе решать вопросы оплаты по вывозу отходов.

Сегодня на прием граждан записался председатель одного садового товарищества в Минском районе. Он сообщил, что через водосточный канал со стороны коттеджной застройки рядом расположенного поселка в пожарный водоем, который находится на территории товарищества, производится сброс сточных вод. Вероятно, коттеджный поселок сбрасывает неочищенные стоки в дренажную систему, которые далее по каналу попадают за пределы товарищества в природные водоемы.

Министр пояснил, что специалисты областного комитета природных ресурсов уже проанализировали эту ситуацию и выдали виновным предписание об устранении выявленных нарушений.

Среди других обращений были вопросы, касающиеся нарушений соседом экологических норм в Жодино, нарушений по охране окружающей среды в Заводском районе Минска и др. Министр дал разъяснения по каждому вопросу, некоторые взял под личный контроль.-0-