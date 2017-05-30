Цены на вторичном рынке жилья в ближайшие месяцы будут стабильными - эксперт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на вторичном рынке жилья в летние месяцы будут стабильными. Такое мнение высказала во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

"Рынок живой, спрос есть, количество сделок постепенно растет. К тому же спрос поддерживается за счет ставших более доступными кредитов, - отметила она. - Поэтому в летние месяцы ситуация на рынке жилья будет достаточно стабильна, с ценой квадратного метра в ближайшее время ничего не случится".

По словам эксперта, сейчас на рынке жилья сложились самые низкие цены за последнее десятилетие. Такая ситуация благоприятна для покупателей недвижимости, особенно для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, продав свою квартиру и купив с привлечением кредита квартиру большей площади. "За счет уменьшения стоимости квадратного метра резко сократилась разница между квартирами аналогичных потребительских качеств разной площади. Если на пике цен, десять лет назад, эта разница между двух- и трехкомнатной квартирой составляла примерно $30 тыс., то сейчас - $10-15 тыс. Соответственно, и сумма кредита будет значительно меньше", - пояснила Светлана Куделко.

Характеризуя ситуацию на рынке жилья Минска, эксперт отметила, что объем предложения традиционно рос в начале года и несколько снизился в апреле.

Цены сделок с квартирами стандартных потребительских качеств в 2017 году стабилизировались. Начиная с декабря 2016 года их уровень колеблется в пределах плюс-минус 1-2%. По итогам апреля стоимость квадратного метра в квартирах стандартных потребительских качеств сформировалась на уровне $1 090 для однокомнатных квартир, $1 050 - для двухкомнатных и $945 - для трехкомнатных квартир. Средние цены сделок снизились на 1,7%. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры.-0-

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