Тепло и сухо. Синоптики рассказали, каким будет белорусское лето - 2017

Наступающее лето будет немного теплее обычного. Среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается выше нормы, осадков же будет меньше обычного. Ливневые дожди нередко будут сопровождаться грозами, шквалами, а иногда и градом. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Жара и недобор осадков

По словам специалиста, этим летом нас ожидает несколько волн жары продолжительностью не более одной недели.

— В связи с глобальным потеплением так называемые блокирующие антициклоны стали появляться чаще, именно они удерживают у нас сухую и знойную погоду летом. При этом повышается показатель пожароопасности.

В июне средняя месячная температура воздуха на большей части страны ожидается на 0.5 °С, а по западу на 1 °C выше климатической нормы (климатическая норма +15 +17°С). При этом прогнозируется недобор осадков.

В июле — на большей части на 1 °C выше нормы, а по северо-востоку выше на 0.5 °С (норма +17 +19°С).

Август тоже не отстанет от двух первых летних месяцев. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 °C выше климатической нормы (климатическая норма +16 +17°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений, а по южной половине — больше нормы.

Немного истории

Самым теплым в Беларуси было лето 2010 года: в среднем по стране температура достигла +20,6ºC и все летние месяцы были теплее обычного. Рекордсменом был июнь со среднемесячной температурой воздуха +22,6 ºC. Он стал самым теплым месяцем за весь период наблюдений (на 4,8 ºC выше климатической нормы).

Самым холодным было лето 1962 года со средней температурой за сезон всего +14,9ºC. Температура воздуха всех летних месяцев была ниже климатической нормы.

Самым дождливым было лето в 1998 году. Тогда за сезон выпало 335 мм осадков (за лето в среднем по республике выпадает 244 мм осадков). А самым сухим стало лето 1992 года — 111 мм, осадков.

К слову, как указывает специалист, летом каждый второй день бывают дожди. А самым дождливым по средним многолетним значениям является июль.