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Рынок аренды жилья уходит в тень - БелАН

31.05.2017 18:46 — Новости Общества | БелТА  
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Рынок аренды жилья уходит в тень - БелАН
Светлана Куделко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок аренды жилья уходит в тень. Такую тенденцию отметила во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

"С развитием технологий услуги агентств недвижимости по поиску вариантов аренды жилья стали менее востребованными: можно самостоятельно разместить объявление или изучить предложения на различных площадках в интернете. Однако правомерность, чистота и законность этих сделок не всегда очевидна. Чем больше сделок уходит в тень, тем меньше прибыли получает государство от аренды квартир", - констатировала она.

По словам эксперта, во всем мире рынок аренды жилья прозрачен и цивилизован - собственник обязан заключить договор и оплатить рекламу своего объекта. Современные технологии позволяют максимально упростить эту процедуру: и заключить договор, и оплатить услуги можно дистанционно. "Но, к сожалению, сегодня мы ограничены в этой сфере законодательно. Необходимы более гибкие схемы работы и формирования тарифов", - считает Светлана Куделко.-0-

Все материалы прямой линии можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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По словам эксперта, во всем мире рынок аренды жилья прозрачен и цивилизован - собственник обязан заключить договор и оплатить рекламу своего объекта.

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