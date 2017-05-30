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В Беларуси планируется скорректировать порядок размещения рекламы объектов недвижимости

31.05.2017 19:05 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется скорректировать порядок размещения рекламы объектов недвижимости. Об этом сообщила консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Татьяна Булах во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

По словам специалиста, в соответствии с законодательством риелторская организация имеет право рекламировать объект недвижимости только после заключения договора на оказание соответствующих услуг с собственником этого объекта. Однако анализ поступающих в Минюст обращений и результатов проверок показывает, что зачастую реклама о предлагаемых к продаже или найму объектах недвижимости осуществляется без заключения договора с их владельцами, а иногда и вовсе без их ведома.

"Поэтому планируется скорректировать порядок размещения рекламы объектов недвижимости риелторскими организациями. В частности, предлагается предусмотреть, что при размещении рекламы об объекте недвижимости, в том числе в интернете, риелторская организация обязана предоставить, а рекламораспространитель обязан истребовать копию документа, подтверждающего получение согласия потребителя. В рекламе объекта недвижимости должны быть указаны наименование риелторской организации, номер лицензии и дата ее выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, а также номер договора на оказание риелторских услуг", - рассказала Татьяна Буллах.

Реализация данного предложения дисциплинирует и повысит ответственность риелторских организаций, а также будет способствовать защите прав потребителей их услуг. "Потребитель, заинтересовавшийся рекламируемым объектом, изначально должен понимать, с кем он имеет дело: с собственником объекта недвижимости или с агентством, и быть свободным в своем выборе", - подчеркнула специалист.-0-

Все материалы прямой линии можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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По словам специалиста, в соответствии с законодательством риелторская организация имеет право рекламировать объект недвижимости только после заключения...

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