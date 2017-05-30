Победителей конкурса детского рисунка на правовую тематику назвали в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка на тему "Право на детство", посвященного Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводится не первый раз, его задача - рассказать детям о сущности права как регулятора. Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, с малых лет детей приучают правильно переходить дорогу, вести себя на воде, в чрезвычайных ситуациях. Также нужно прививать любовь к законопослушному поведению с детских лет, поскольку с этого возраста закладываются основы мировоззрения и поведенческие особенности человека.

Олег Слижевский сообщил, что сейчас обсуждаются возможные нововведения при проведении конкурса. Планируется, что сначала будет проводиться региональный этап, по итогам которого лучшие участники будут соревноваться на республиканском уровне. Обязательным условием будет сопровождение работ соответствующими комментариями. "Важно, какой смысл закладывал ребенок, когда рисовал", - подчеркнул министр.

Ребенка важно защищать от негативной информации, которую он может получить через интернет, добавил Олег Слижевский. Такая информация может повлиять на его качества, потому что ребенок не всегда способен адекватно ее оценить.

На конкурс "Право на детство" в этом году поступило более 350 работ, возраст участников - от 3 до 18 лет. В номинации от 3 до 6 лет победителем стала четырехлетняя минчанка Кира Гребенкина, призерами - Александр Филончик (6 лет, Гомель) и Елизавета Строчук (6 лет, Кобрин). Специальный приз редакции журнала "Юстиция Беларуси" получила шестилетняя жительница Бреста Анна Яночкина.

В категории от 7 до 12 лет первое место заняла жительница Барановичей Полина Осыка (10 лет). Призы также получили Елизавета Крупа (10 лет, г/п Большая Берестовица, Гродненская область) и Елизавета Ильина (11 лет, Витебск). Приз редакции "Юстиции Беларуси" увезла с собой одиннадцатилетняя Ангелина Шипилова из Гомеля.

В номинации от 12 лет и старше победителем стала Ангелина Загрещенко (15 лет, Любань), призерами - Виолетта Эйсмонт (14 лет, г/п Большая Берестовица) и Екатерина Макаренко (14 лет, Витебск). Награду от "Юстиции Беларуси" получила Эльвира Милашевская (14 лет, г/п Большая Берестовица).

Основная цель конкурса - формирование у детей и подростков правовых знаний, а также привлечение внимания общественности к проблемам детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. Организатором и призером выступило Министерство юстиции. Победителей и призеров определяла специально созданная конкурсная комиссия.-0-