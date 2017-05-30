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Калинин призывает облисполкомы и местные власти повысить качество работы в обращении с ТКО

31.05.2017 18:59 — Новости Общества | БелТА  
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Калинин призывает облисполкомы и местные власти повысить качество работы в обращении с ТКО
Анатолий Калинин во время посещения предприятия

31 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин считает необходимым, чтобы облисполкомы и местные органы власти повысили качество работы в вопросах сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом он сегодня заявил журналистам по итогам посещения ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономических стимулов для более качественного сбора и переработки твердых коммунальных отходов достаточно, однако этому нужно уделять еще больше внимания. В первую очередь - это задача облисполкомов, местных администраций, сельских Советов. Там должна быть организована работа по вовлечению в процесс большего количества населения. Соответствующая задача поставлена правительством", - отметил Анатолий Калинин.

По его словам, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси проводит серьезную работу в деле наращивания объемов и глубины переработки ТКО, а также стимулирования этих процессов. Важно понимать, что отходы - это не мусор, а источник извлечения вторичных материальных ресурсов, которые вовлекаются в оборот. "В ближайшее время правительство планирует принять нормативный документ, который позволит интенсивно развивать производство RDF-топлива из остатков твердых коммунальных отходов. Это топливо будет стоять на одной линейке наравне с торфом, природным газом, каменным углем. Таким образом, полигоны ТКО через 5-10 лет окажутся не востребованы", - заявил Анатолий Калинин.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что система обращения с отходами нуждается в притоке инвестиций и более качественной организации.-0-

 
 
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"Экономических стимулов для более качественного сбора и переработки твердых коммунальных отходов достаточно, однако этому нужно уделять еще больше внимания", -...

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