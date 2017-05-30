Указ о наградах: Кушнир получил звание заслуженного мастера спорта

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о вручении госнаград, среди отмеченных белорусов – фристайлист Антон Кушнир и спасатель МЧС Александр Шиманский.

В соответствии с документом, по информации пресс-службы белорусского лидера, различных наград удостоены более 50 граждан республики.

Так, инструктору национальной команды по фристайлу, олимпийский чемпион Антон Кушнир стал заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.

Ордена "За личное мужество" был посмертно удостоен начальник караула ПАСЧ № 1 Крупского райотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Шиманский, который погиб в 2016 году в Крупском районе, спасая провалившихся в канализацию людей .

Среди награжденных также представители Вооруженных Сил и госпредприятий, в том числе генеральный директор ОАО "Беловежский", преподаватель Минского государственного колледжа искусств и мастер сцены Минского областного драматического театра.

Указом присвоены почетные звания ряду представителям различных сфер деятельности.