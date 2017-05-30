Участники благотворительного забега

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники масштабной акции "Забег тысячи сердец", который состоялся 27-28 мая, собрали в помощь детям более Br90 тыс., сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Забег, проведенный в преддверии Дня защиты детей, стал самой масштабной в истории Беларуси благотворительной беговой акцией. Пробежать ради детей решилось вдвое больше белорусов, чем в аналогичном забеге в прошлом году. Километры, которые преодолели участники, были переведены в белорусские рубли из расчета 2 рубля за 1 км обычной пробежки, а при маршруте в форме сердца сумма удваивала ставку - 4 рубля за 1 км, большинство участников преодолело дистанцию в форме сердца.

Сегодня сертификат на сумму более Br90 тыс. был передан директору РНПЦ детской хирургии кандидату медицинских наук Константину Дроздовскому. Средства будут направлены на приобретение уникального оборудования для ранней диагностики пороков сердца у детей.

"Приятно удивлены реакцией людей на призыв пробежать в помощь детям. Бежали все - от ребенка, который преодолел дистанцию на спине отца, до министра. Многие белорусы бегали в других странах, причем среди них были и опытные хирурги, которые сейчас работают в зарубежных клиниках. Всех объединила простая идея: пробежать для себя (своего здоровья, физического формы, настроения) и для других - в данном случае детей с пороками сердца", - рассказал директор Константин Дроздовский.

Социальная акция подвигла белорусов на рекорды. Участники бегового проекта YOUCAN нарисовали 60-километровое сердце вокруг Минска, а команда бегового клуба "Виктория" и вовсе пробежала в форме сердца свыше 650 км. Многие бегали в одиночку, в том числе и марафонские дистанции, а одна девушка за несколько попыток осилила свыше 100 км.

Участие в забеге по маршруту в форме сердца принимали не только в Беларуси, помочь детям решили и соотечественники в 25 странах мира. Состоялся старт вокруг Эйфелевой башни, римского Колизея, башни Space Needle в Сиэтле, московского Кремля и шанхайских высоток. Социальную акцию также поддержали в Австрии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах. Многие пробежали в России и США (лидеры по числу городов-участников "Забега тысячи сердец"), Украине, Польше, Литве и Латвии. Пришли "сердца" и из Мексики, Канады, ЮАР, ОАЭ, Омана и Венесуэлы.

Беговую акцию провела компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения Беларуси. Инициатива направлена на помощь детям, популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.-0-