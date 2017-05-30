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Задержаны по подозрению в изнасилованиях и убийстве. СК устанавливает других пострадавших

31.05.2017 20:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета расследуют уголовное дело по обвинению трех жителей Полоцка и Новополоцка в совершении убийства в 2012 году несовершеннолетней девушки, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе расследования установлено, что обвиняемые знакомились со своими жертвами по переписке в интернете или на улице. Как правило, подходили к подвыпившим женщинам и предлагали продолжить общение. Угощали спиртными напитками или кофе, в которые заранее подмешивали вещество со снотворным эффектом.

После того как жертвы приходили в бессознательное состояние, совершали с ними действия сексуального характера и (или) похищали материальные ценности и другое имущество.




Следствие обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о подобных преступлениях либо которые стали жертвами противоправных действий при указанных выше обстоятельствах в период времени с 2007 по 2017 гг. на территории Витебской области (в частности в Полоцке и Новополоцке), сообщить об этом в Следственный комитет Республики Беларусь по тел.: 8(017) 389−50−02, 8(017) 389−52−95, 8(029) 699−01−49, 8(029) 711−35−82.

 
 
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Преступления были совершены в период с 2007 по 2017 гг. на территории Витебской области.

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