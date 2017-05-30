Располагаемые ресурсы белорусских семей в I квартале составили Br983,5 в месяц

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным выборочного обследования, в Беларуси в первом квартале текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br983,5 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1053,9 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br798 в месяц. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили в январе-марте нынешнего года Br920,5 в месяц, из которых Br704,3 (76,5%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров - 29,8%, на оплату услуг - 25,5%.

Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.д.).-0-