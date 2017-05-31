Последнее кафе-кондитерская «Салодкі фальварак» закрылось в мае, переехав в гипермаркет «Простор» в Малиновке. Сегодня рабочие частично разбирают сооружение на улице Максима Танка. В помещении, где было кафе, должен открыться «МакДональдс».





На заборах стройки метро висят указатели, показывающие, как пройти к «Салодкаму фальварку», но на месте привычной пристройки у кондитерской работают строители. Говорят, что уже не первый день здесь. За это время они почти полностью демонтировали это сооружение.

За пару минут нахождения у бывшего кафе мы встретили семью, которая приехала за сладостями и удивилась, что кондитерской больше нет. Посоветовали им ехать в «Простор», куда переехал «Салодкі фальварак».













Напомним, еще в конце 2016 года стало известно, что помещение «Салодкага фальварка» возле станции метро «Фрунзенская» купила компания, которая развивает «МакДональдс» в Беларуси. Тогда говорили, что на месте кондитерской появится фастфуд примерно на 100 мест.

А уже в марте 2017 года на месте второго «Салодкага фальварка» на площади Победы открылась французская кофейня.

Чуть позже стало известно , что бренд «Салодкі фальварак» переходит под крыло «Простора» и перезапускается в формате отделов в гипермаркетах. В ритейлере говорили, что сохранят ассортимент сладостей, рецептуру их приготовления и доступную цену. В перспективе планируется открыть отделы «Салодкі фальварак» во всех гипермаркетах сети.

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