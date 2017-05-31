﻿ Приветственное слово начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева. 21.by
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Приветственное слово начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева

31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 15‑летием со дня образования Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь!

За время существования НИИ подтвердил правильность принятого решения о его создании и достиг существенных результатов в сфере научного обеспечения мероприятий военного строительства и строительства Вооруженных Сил.

Исследования, проведенные в его стенах, имеют важное теоретическое и практическое значение. Они получили признание и высокую оценку заказчиков, а большинство рекомендаций и предложений реализовано в войсках и органах управления. Сила науки как раз и заключается в способности ломать стереотипы, тормозящие эффективное военное строительство.

Опыт истории оценивается и адаптируется военными учеными к современным условиям. Всесторонне проработанные теоретиками и практиками научно обоснованные решения позволили в свое время планомерно осуществить эффективное строительство и реформирование Вооруженных Сил нашего государства. Военная наука выступила инструментом преобразований, а не интерпретатором уже принятых решений. Такой подход отражает суть ее функционирования.

Уверен, что коллектив НИИ приложит все силы для поступательного развития Вооруженных Сил, обеспечения военной безопасности нашей страны и мирного труда белорусского народа.

 
 
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