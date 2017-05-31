«Спасибо за науку!»

Последний звонок — в честь прощания с беззаботным детством — прозвенел вчера в том числе и в Минском суворовском военном училище

Правда, назвать беззаботными годы обучения мальчишек в давно авторитетном в сфере образования МСВУ как-то язык не поворачивается: все-таки здесь они взрослеют с большей скоростью, чем их обычные сверстники. А еще с младых лет узнают, что такое ответственность и дисциплина.

Об этом и о многом другом говорил на церемонии последнего звонка начальник Минского суворовского военного училища полковник Александр Науменко, который около 30 лет назад сам окончил это учебное заведение. Возможно, именно поэтому он предался некоторой ностальгии и назвал день последнего звонка важным этапом в жизни каждого человека — наряду с днем рождения, с первым шагом и первым словом, с днем, когда дети идут в первый класс. При этом, подчеркнул Александр Викторович, учеба в Минском суворовском военном училище, единственном в своем роде в государстве учебном заведении, очень отличается от учебы в обычной школе.





— Здесь вы обрели, помимо глубоких знаний, честность, принципиальность, товарищество, дружбу. Все то, что в будущем позволит вам преданно служить и работать на благо Отечества, — сказал начальник МСВУ.

Полковник Александр Науменко также поблагодарил родителей, выразил слова признательности педагогам и офицерам-воспитателям, которые вкладывают всю душу в дело обучения и воспитания настоящих патриотов.

Традиционно большинство кадет после окончания суворовского училища поступает в нашу Военную академию, на военные факультеты в белорусских вузах, дабы в будущем надеть заветные офицерские погоны. Об этом сказали мне и сами ребята, когда делились впечатлениями от учебы в МСВУ.

Среди них — один из четырех суворовцев, которые в этом году претендуют на золотую медаль, — Глеб Латушков, имеющий множество дипломов и наград по итогам различных конкурсов и олимпиад, в том числе по химии и истории. Как сказал мне не по годам серьезный парень, он очень гордится учебой в училище и признателен всем, кто вел его к высотам знаний. К слову, Глеб в скором будущем станет курсантом военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете.

Его товарищ Егор Забродский планирует надеть погоны курсанта Военной академии. Егор поступит на авиационный факультет, будет военным летчиком. Почему я так уверенно говорю об этом? Ведь, по сути, еще впереди вступительные испытания, скажете вы… Но дело в том, что воспитанники МСВУ имеют определенные льготы при поступлении в вузы. И они, можно сказать, уже зачислены в те или иные высшие учебные заведения. Тот же Егор уже успешно прошел медицинскую комиссию в академии и теперь готовится к учебному году.

А Владислав Мацевило ждет начала занятий в Белорусском национальном техническом университете. Причем намерен стать специалистом по финансовому обеспечению войск. Кстати, Влад еще и пятикратный лауреат телевизионного конкурса армейской песни «Звезда».

Верится, что у моих юных собеседников впереди еще много побед и ярких впечатлений. А пока им предстоят выпускные экзамены.

Торжественная церемония выпуска в МСВУ, о которой расскажет и наша газета, пройдет 10 июня. Со знаменем суворовского военного училища попрощаются 55 парней (среди них — 14 воспитанников спортивных классов). Как бы ни сложилась их судьба в будущем, можно быть уверенным в одном: эти ребята не подведут.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»,

фото Дениса Малышица